アニメ『スラムダンク』安西先生役、『幽☆遊☆白書』ジョルジュ早乙女役などで知られる声優の西村知道さんが、11月29日に亡くなった。79歳だった。9日にアーツビジョンのホームページで発表された。これを受け代表作『スラムダンク』『幽☆遊☆白書』で共演した千葉繁、緒方恵美、置鮎龍太郎ら声優陣がSNSを通じて追悼した。【写真】『スラムダンク』“安西先生”西村知道さん死去声優陣から追悼の声相次ぐ『幽☆遊☆白書』