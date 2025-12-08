日本大アメリカンフットボール部のグラウンドアメリカンフットボールの関東学生連盟は8日、部員の違法薬物事件による廃部を経て、後継組織が関東大学リーグ2部Bブロックで再スタートした日大が来季、1部下位の「BIG8」に自動昇格することが決まったと発表した。2部から「BIG8」への自動昇格は、今年限りの特別ルールで、Bブロック1位と、Aブロック1位またはBブロック2位としていた。この日の抽選の結果、Bブロック2位の自動昇