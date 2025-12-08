医療費が高額な患者の負担を軽減する「高額療養費制度」を巡り、厚生労働省の専門委員会は８日、見直しに向けたとりまとめ案を示した。長期の治療を続ける患者に配慮し、自己負担への年間上限額の新設を盛り込んだ。支払い能力に応じた負担増も打ち出し、７０歳以上の外来受診費を軽減する「外来特例」の見直しも明記した。同省は昨年１２月、年収の区分に応じて月の負担上限額を引き上げると発表したが、患者団体などが反発。