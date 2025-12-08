タレント・山田邦子（65）が8日までに更新されたYouTubeチャンネル「一般社団法人 日本喜劇人協会」にゲスト出演し、最近のテレビ業界に物申す場面があった。タレント・毒蝮三太夫との対談企画で「最近のテレビ番組」の話題に。そこで毒蝮が「年寄りは見てても面白くないよ」というと、山田は「そうだ!」と拳を振り上げ「本当に同じような番組が多いんですよ。やたらと食べさせたりとか、ネタはやってないし。ただただ旅に出た