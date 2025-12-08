2026年6月にアメリカ、メキシコ、カナダの共同開催で行われるW杯。6日にグループステージの抽選会が行われ、ブラジル代表はグループC、モロッコ、ハイチ、スコットランドと同組となった。ブラジルは2002年の日韓W杯で優勝して以降、タイトルから遠ざかっている。その後はベスト8が続いており、2014年のブラジル開催では何とかベスト4に進出した。今大会の南米予選はかなりの苦戦を強いられた。18試合を戦って5位。本戦出場は決めた