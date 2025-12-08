プロ野球選手が真剣勝負でゲームに挑む読売テレビ・日本テレビ系全国ネットの年始特番「超プロ野球ＵＬＴＲＡ」（来年１月１１日・後２時）の収録が８日、大阪城ホールで行われ、巨人からは船迫大雅投手、泉口友汰内野手が出演。全１２球団の計２４選手が名物企画「ＵＬＴＲＡターゲットピッチ」や「ＵＬＴＲＡパワフルバッティング」などに挑んだ。２４選手は技術、体力はもちろん、知力までを問われる真剣勝負を展開。泉口