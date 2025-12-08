【新華社北京12月8日】中国台湾花蓮県沖で8日午後7時24分（日本時間同8時24分）、マグニチュード（M）5.1の地震があった。震源は北緯23.78度、東経121.70度で深さは20キロ。中国地震ネットワークセンター（CENC）が発表した。