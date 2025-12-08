年齢を重ねることで気になる乾燥やハリ不足。そのサインに真摯に向き合い、MALIA.さんが手がける〈ANELA BEAUTY〉から、リニューアルした美容液「プランパーセラムリッチ」を先行で試せるHOLIDAY SETが登場します。美容液に加え、人気の洗顔料や限定ノベルティもセットにした特別仕様。肌悩みが深まりやすい冬こそ、自分を労わる贅沢なケアを始めてみませんか♪*乾燥やハリ不足 数量限定HOLIDAY SETの魅力 2025年1