アディダス オリジナルスが誇るクラシックスタイルの定番シューズ、「HANDBALL SPEZIAL」が新たなキャンペーンで登場！2025年12月11日より開始されるこのキャンペーンでは、トレンドに合わせたLO PROスタイルとBOLDスタイルが新登場。上質なスエードやレザーの素材で作られたこのシューズは、現代的なエッセンスを加えた一足に進化しています。 アディダス オリジナルス新キャンペーン