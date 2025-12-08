公明党の西田実仁幹事長公明党の西田実仁幹事長は8日のユーチューブ番組で、与党提出の衆院議員定数削減法案に関し「民主主義の根幹で、それを強行するのは、あり得ない」と指摘した。公明は次期衆院選を巡り、自民党と候補者単位で選挙協力する余地を残しているが、定数削減に関する自民の対応次第では「大きく影響するのは間違いない」とけん制した。公明が国民民主党と共同提出した企業・団体献金の受け手を規制する政治資