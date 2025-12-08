ソフトバンクの近藤健介外野手が８日、自身のインスタグラムに新規投稿。日本ハム時代の同期ドラフトメンバーと同期会を開催したことを報告した。写真の一番手前に近藤がおり、後方では日本ハム時代の同期でドラフト６位のソフトバンク・上沢直之、同２位で巨人にＦＡ移籍する松本剛、同３位のロッテ・石川慎吾が笑顔でピースサインを作っている豪華なメンバー。近藤は「同期会！気づけばもう１５年の付き合い。最高の仲間で