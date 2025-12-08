お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、ゆうちょ銀行の定額貯金の活用方法についてです。Q：ゆうちょ銀行の「定額貯金」をうまく活用する方法は？「ゆうちょ銀行の『定額貯金』が気になっています。定期預金との違いや、うまく活用する方法を教えてください」（匿名