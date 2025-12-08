11月26日に行われ、今季のタイトル獲得者らを表彰した「NPBアワーズ」で今季の最優秀選手（MVP）が発表され、パ・リーグはソフトバンクのリバン・モイネロ投手（30）が初めて獲得しました。リーグ連覇と5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクは、個人タイトル獲得者が実に8人。候補者が多い中で記者投票がどういう結果になり、選ばれたのかを紹介します。（林原弘） MVPは全国の新聞、通信、放送各社に所属するプロ野球