選挙の最大の争点 立候補者の考えは？ 前の市長が失職したことに伴う伊東市長選が12月7日に告示され、過去最多9人の立候補者による7日間の選挙戦が始まりました。今回の選挙の最大の争点はなにか、立候補者の考えを聞きました。 伊東市長選に立候補したのは以下の9人です。（届け出順） （1）新人・伊東観光協会理事の利岡正基候補 （2）新人・スポーツトレーナーの石島明美候補 （3）元市長・小野達也候補