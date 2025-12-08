近年、不漁が続いている寒ブリですが、12月7日、新潟県佐渡市では『寒ぶり大漁まつり』が行われ、多くの人でにぎわいました。一方、8日朝、漁港には体長約5mのクジラが姿を現しました。 着順を予想するレースで泳ぐブリ。7日、佐渡市の鷲崎漁港で開催されたのは『寒ぶり大漁まつり』です。毎年人気のイベントですが、開催に至るまでの苦労は年々、増しています。開催前日には…【佐渡海府寒ぶり大漁まつり実行委員会本間