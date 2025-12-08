スノーボード男子ハーフパイプで冬季オリンピック2連覇を目指す新潟県村上市出身の平野歩夢選手。12月5日に行われた今シーズンの初戦で優勝し、好調な滑り出しを見せています。 5日、中国で行われた『ザ・スノーリーグ』第2戦。スノーボード・ハーフパイプの男子の決勝に進出したのが村上市出身の平野歩夢です。実はこの大会、オリンピック3大会で金メダルを獲得していた