自民党の石破前総理は、与党が提出した衆議院の議員定数を削減する法案をめぐり1年で結論が出なかった場合、自動的に削減数を決める条項が盛り込まれていることについて、「民主主義のルールとしてどうなのか」と疑問を呈しました。自民党と日本維新の会が共同で提出した法案では、衆議院の定数をいまの465から1割を目標に削減し、その方法は与野党による協議会で選挙制度の見直しも含めて検討し、1年以内に結論を出すとしています