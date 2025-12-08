新日本プロレス８日広島大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック最終公式戦で、辻陽太（３２）、ゲイブ・キッド（２８）組がタイチ（４５）、小島聡（５５）組から５勝目を挙げ、準決勝（１３日、鹿児島）に進出した。辻のジーンブラスター誤爆を機に不協和音が鳴り響く中でも、新世代ツートップコンビが４強に駒を進めた。小島との打撃戦を展開したゲイブが強烈なラリアートを浴びて万事休すかと思われたが、辻がジーンブラス