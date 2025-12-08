【モデルプレス＝2025/12/08】声優の西村知道さんが11月29日、亡くなったことがわかった。 79歳だった。12月8日、所属事務所「アーツビジョン 」が発表した。【写真】「THE FIRST SLAM DUNK」宮城リョータ役声優のスーツ姿◆声優・西村知道さん死去所属事務所は「弊社所属、西村知道 儀 （享年79） は兼ねてより病気療養中のところ令和7年11月29日に逝去いたしました」と発表した。◆西村知道さん「スラムダンク」安西先生役など西