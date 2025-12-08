カジミール・スロバキア中銀総裁 今後数ヶ月間の利上げ理由なし、１２月は特に見込みなし 物価への為替影響は予想ほど強くない可能性 上昇リスクへの警戒がより重要に 小幅なインフレ変動への過剰な政策対応は、不必要な政策不確実性を招く