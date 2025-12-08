円売り圧力継続、ドル円一時１５５．６５レベル＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、円売り圧力が継続している。ドル円は高値を155.65付近に更新。クロス円も全般に買われている。ユーロ円は181.31付近、ポンド円は207.26付近などに本日の高値を更新している。米１０年債利回りは４．１５％台後半へと一段と上昇。 USD/JPY155.63EUR/JPY181.29GBP/JPY207.22