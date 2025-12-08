本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/8 EUR/USD 1.1575（8.92億ユーロ） 1.1650（9.80億ユーロ） 1.1800（20億ユーロ） USD/JPY 153.00（7.79億ドル 155.00（17.3億ドル） 156.00（16.7億ドル） GBP/USD 1.3050（7.40億ポンド） 1.3500（5.00億ポンド） ユーロドルは1.1650にピンポイント、ドル円は155.00と156.00に大規模期限、ポンドドルは1.3500と1.3050