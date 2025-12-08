依然として、日中関係は緊張状態が続いています。【写真で見る】“レーダーを照射”について専門家の分析「日本は“当たり屋”」緊張状態の日中関係12月6日、中国軍の戦闘機が沖縄本島南東の公海上空で、自衛隊機にレーダー照射を断続的に行った問題。木原稔 官房長官「自衛隊は安全な距離を保ちながら、対領空侵犯措置の任務にあたっていたと報告を受けており、自衛隊の航空機が中国の航空機の安全な飛行を深刻に阻害したと