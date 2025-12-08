今年の漢字に「感」を選び、撮影に応じる女子ゴルフの山下美夢有＝8日、東京都内今季の米女子ゴルフツアーでメジャーのAIG全英女子オープンなど2勝を挙げた山下美夢有が8日、グランプリに輝いたスポーツニッポンフォーラムの表彰式（東京都内）に出席し「（今季は）80点。1年間を通していい報告ができた」と喜びを語った。ツアー本格参戦1年目で新人賞にも輝いた。慣れない環境での戦いを支えた両親やスタッフらに感謝し、今年