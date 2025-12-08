れいわ新選組は8日、代表選を開票し、現代表の山本太郎参院議員が当選した。代表選は、15人の国会議員が各1票ずつ投じるほか、地方議員や会員などにも票が配分され、計30票で争われた。山本氏は、1回目の投票で過半数を得て再選を決め、「支持いただいた方に感謝するのは当然だが、私以外に投票した方々の思いもくみ取って前に進めていく」と述べた。代表選には、山本氏のほか、衆院議員の八幡愛氏、衆院議員の阪口直人氏、党ボラ