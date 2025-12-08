メジャー1年目を終えたオリオールズの菅野智之投手が、アーロン・ジャッジ選手のすごさを語りました。35歳で挑戦したメジャーの舞台で10勝10敗、防御率4.64の成績。いきなりの2桁勝利をあげました。そんな菅野投手は来年3月WBC出場の意思をすでに表明。最大のライバルとなるアメリカ代表の中心選手がジャッジ選手です。今季は打率.331で首位打者、53本塁打、114打点はリーグ2位。2年連続ア・リーグMVPに輝きました。そんな怪物相手