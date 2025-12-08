基本構想の説明のため、大分県庁を訪れたサンリオエンターテイメントの小巻亜矢社長（左から2人目）ら＝8日（（C）2025SANRIOCO.，LTD.TOKYO，JAPAN著作株式会社サンリオ）サンリオエンターテイメント（東京）は8日、大分県日出町の屋外テーマパーク「ハーモニーランド」のリゾート化に向けた基本構想を発表した。アトラクションのリニューアルに加え、長期滞在が可能となるよう、周辺エリアにホテル建設も検討。