タレント・毒蝮三太夫（89）が8日までに更新されたYouTubeチャンネル「一般社団法人 日本喜劇人協会」にゲスト出演し、最近のテレビ業界に物申す場面があった。タレント・山田邦子との対談企画で「最近のテレビ業界」の話題になった。そこで毒蝮は「特に地上波はうるさくてね。コントの連中がギャーギャー言いやがって。回すと同じような連中が出てくるしね、年寄りは見てても面白くないよ」と眉をひそめる。また「（タレ