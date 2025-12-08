3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、名曲の数々をクリスマスにふさわしい特別な演出で届ける音楽バラエティー番組『Happy MUSIC アワー!!!』が、12月24日に放送されることが発表されました。本番組は、今年デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEのアーティストとしての表の顔と、普段は見せない隠れた魅力をシームレスに描き出す、音楽とバラエティーが融合したスペシャル番組です。番組を盛り上げるのは、くりぃむしちゅーの上田