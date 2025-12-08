＜REDLINE ALL THE FINAL＞のオープニングアクトとしてメインステージを飾ったロックバンドWORSTRASHが、JMSマネージメントと契約を締結した。あわせて、新たなアーティスト写真も公開となった。2017年に東京で結成されたWORSTRASHは、疾走感あふれるパンクサウンドを基盤に、ヒップホップやシャウトを融合した“ポップさ”と“ラウドさ”を併せ持つロックバンドだ。楽曲ではHIPHOPアーティストとのコラボレーションも積極的に行い