高松市が東京でマッチングイベント8日 高松市の抱える課題を解決するために、企業からアイデアやノウハウを集めてマッチングしようというイベントが8日に東京で開かれました。 高松市が初めて開いたイベントには、幅広い業種からオンラインも合わせて約90人が参加しました。 そして、高松市の職員たちが「観光客の宿泊滞在の促進」「離島の移動支援」「公共インフラの維持」などの地域課題について、参加者にプレゼン