元巨人ヘッドコーチの元木大介氏が８日、テレビ東京系「主治医が見つかる診療所」に出演し、コーチ時代から２０キロ以上も激やせした真相について告白した。元木氏は７年前に同番組出演した際に医師から「糖尿病（２型）」と診断され、通院を始めたが「痛いとか、自覚症状がない」ことを理由に頓挫。「コーチやってるときに盲腸になって、血液検査をやったら、（医師から）ヤバいぞ。足とかが壊死してくる可能性がありますよと