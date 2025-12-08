れいわ新選組は８日、山本太郎代表（５１）の任期満了に伴う代表選の開票を行い、山本氏の続投が決まった。代表選には、山本氏のほか、八幡愛（３８）、阪口直人（６２）両衆院議員、ボランティアとして同党に携わる青柳光亮氏（４９）、高校生の篠原一騎氏（１８）の計５人が立候補した。代表選は２０１９年の結党以来、２回目。国会議員の１５票、地方議員や支援者らに割り当てられた１５票の計３０票で争われた。れいわ