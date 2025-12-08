アニメ「SLAM DUNK」の安西先生役の声優として知られる西村知道（にしむら・ともみち）さんが死去したことが8日、分かった。79歳だった。所属する「アーツビジョン」が公式サイトで発表した。サイトでは「平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村知道儀(享年79)は兼ねてより病気療養中のところ、令和7年11月29日に逝去いたしました」と報告。葬儀、告別式はすでに家族葬で執り行われたという。西村