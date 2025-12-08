来年2月末でのグループ卒業を発表した日向坂46松田好花（26）が8日、神奈川・パシフィコ横浜の国立大ホールで「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX松田のトークが聴きてぇか！inパシフィコ横浜」を開催した。ニッポン放送「オールナイトニッポンX（クロス）」の木曜パーソナリティーを担当している。念願だった初の番組イベントに「信じられない。いまだに夢の中なんじゃないかという気もしてるんですけど」と感無量の