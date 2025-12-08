今なお世界中で絶大な支持を得ているイタリア・ピアジオ社のベスパ。特に1996年以前の、いわゆる「鉄スクーター」モデルは人気が衰えず、年々減少しつつある個体数とのバランスで、モデルによっては「高級四輪外車の新車が買える」ほどのプレミアム価格で取り引きされることさえあります。そんな中、ベスパの「鉄スクーター」モデルで、しかも35年以上前のキープストック（新車）が横浜で販売されていると聞きつけました。 ▲どこ