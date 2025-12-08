アイベックスエアラインズは、「IBEX特価タイムセール」を12月12日から18日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。旅客施設使用料は別途必要となる。設定席数に限りがあるほか、一部便に設定がない場合もある。搭乗期間は2026年2月1日から3月28日まで。・仙台発着札幌/千歳（5,500円）、名古屋/中部（6,500円）、大阪/伊丹（6,800円）、広島（7,800円）・名古屋/中部発着仙台（6,500円）、大分（7,000円）、福岡（7,4