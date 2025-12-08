九州の大学ナンバーワンを決める「島原学生駅伝」が6日、島原市で行われました。 島原市内の7区間57.75キロを駆け抜ける男子のレースには、オープン参加を含め、23チームが出場しました。 1区は長崎国際大学と鹿屋体育大学、日本文理大学の3チームがトップ争いを展開に。 第1中継所手前で、長崎国際大学の山口選手が抜け出し、トップで通過。 続く2区は、先頭か