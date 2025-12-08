「CHUGAI INNOVATION DAY 2025」DAY2 セッション2の様子中外製薬は、サイエンスとテクノロジーによるヘルスケアの未来をテーマに、共創によるイノベーション創発に焦点を当てたビジネスカンファレンス「CHUGAI INNOVATION DAY 2025」を11月27日、28日に開催した。創業100周年の節目を迎えた今年のカンファレンスは、「ヘルスケアの未来を生み出す、イノベーションの交差点。」をコンセプトに、同社がこれまで生み出してきたイノベ