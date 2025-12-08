亀田幼稚園で開催された出張授業でのフォトセッションカナダのブルーベリー生産最大手の1社であるシルバーバレーファームは、日本の子どもたちに、ブルーベリーについて栄養価やおいしさを理解してもらい親しみをもってもらうと共に、子どもたちの健康的な食生活をサポートするべく、11月27日に東京都品川区の亀田幼稚園で出張授業を開催した。今回の出張授業では、幼稚園の子どもたちに向けて、ブルーベリーの基礎知識を紙芝居や