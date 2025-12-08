ノーベル化学賞の受賞記念講演を終えた、（左から）北川進・京都大特別教授、共同受賞者のオマー・ヤギーさんとリチャード・ロブソンさん＝8日、ストックホルム（共同）【ストックホルム共同】ノーベル化学賞に決まった京都大特別教授の北川進さん（74）が記念講演に臨む会場には8日、雨が降る中、朝から続々と聴衆が足を運んだ。講演で北川さんは「皆さんに感謝している」と述べ、「これまでの道のりは決して私だけの物ではない