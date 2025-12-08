アニメ「ＳＬＡＭＤＵＮＫ」の安西監督役の声で知られる声優の西村知道（にしむら・ともみち）さんが１１月２９日に死去したと８日、所属事務所のアーツビジョンが発表した。７９歳だった。同社は「かねてより病気療養中のところ令和７年１１月２９日に逝去いたしました」と報告した。葬儀・告別式は家族葬で執り行ったという。