歌手の近藤真彦（61）が、6日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。若手アイドル時代の恋愛事情を振り返った。この日は大阪の街ブラロケ「初めて」という近藤真彦がゲスト出演し、MCの浜田雅功とぶっちゃけトーク。そこで「昭和アイドル」の恋愛事情の話題になり、浜田が「あなたモテた？」と直球質問を浴びせた。当時は携帯電話も普及していない時代。近藤は「台本の切れ端に電話番号書いて、ビビって切って