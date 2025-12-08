８日午前８時５５分頃、群馬県富岡市の妙義山（１１０４メートル）で、山林から火が出ているのを登山客が見つけ、１１９番した。富岡甘楽広域消防本部によると、日没までに鎮火に至らず、尾根付近の約８ヘクタールを焼いたが、けが人は確認されていないという。群馬、埼玉両県の防災ヘリが散水し、地上からも消火にあたったが火の勢いは収まらず、群馬県は同日、市の求めを受けて自衛隊に災害派遣を要請。陸上自衛隊のヘリコプ