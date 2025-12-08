クロスオーバーモデルになった新型「リーフ」2025年10月、3代目となる日産の新型「リーフ」の大容量バッテリーを搭載する「B7」モデルが正式に発表されました。ユーザーの反響について、日産ディーラーに問い合わせてみました。日産の電動化の要となる新型「リーフ」【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型リーフ」です！ 画像で見る（30枚以上）2010年に初代リーフがデビュー。世界初の量産型のEV（電気自動車）として華