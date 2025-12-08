私はサオリ。娘のユカ（小1）とミカ（3歳）がいます。私にはユカが幼稚園の頃から仲が良いママ友4人グループがあり、小学校にあがってからも月1〜2回みんなで集まってきました。しかしチナツさんは自分の子が周りに迷惑をかけていても絶対に叱らないのです。ずっと黙っていましたが、ガマンしきれなくなり最近はビシッと注意するようになりました。するとユキナさんが「さっきチナツさんが泣きながら電話してきた」と連絡してきて