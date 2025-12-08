先月、山形県鶴岡市の公園で１０代男性の顔を殴ったとして、きょう、会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】公園で10代男性の顔殴りケガさせる会社員の男(17)を逮捕（山形） 傷害の疑いで逮捕されたのは、鶴岡市に住む会社員の男（１７）です。 警察によりますと男は先月２７日、鶴岡市内の公園で、鶴岡市に住む１０代男性の顔を殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 男性は顔を打撲するなどし、全治およそ２