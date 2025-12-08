事故が起きたのは小学校の登校時間帯でした。 【画像】事故現場と事故の状況を詳しく見る きょう午前、山形県鶴岡市の道路で、横断歩道をわたっていた小学生３人がはねられました。 命に別状はありませんでしたが、警察は車を運転していた会社員の２１歳の男を現行犯逮捕しています。 ■小学５年生が登校中に... 警察によりますときょう午前７時３０分ごろ、鶴岡市みどり町の主要地方道鶴岡羽黒線（県道４７号）で登校中の小