11月中旬、新潟市内の事業所の敷地内で、現金1800万円が見つかりました。警察は落とし主を探しています。 現金1800万円が発見されたのは、新潟市にある事業所の敷地内です。11月中旬、この事業所の敷地内で作業をしていた関係者が廃棄物の中から現金1800万円を発見し、警察に「現金を見つけた」と届け出ました。警察によりますと、これまで事業所の関係者から話を聞き、落とし主を探したり、落とし主が自ら名乗り出るのを待つなど