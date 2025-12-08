今シーズンでの退任を発表したロアッソ熊本の大木武監督が、来シーズンからJ3愛媛FCの監督に就任することになりました。7日にクラブが発表しました。愛媛もロアッソと同じく来シーズンからJ3に降格することが決まったため、直接対決することになります。